Il Ministero dell’Interno ha firmato il decreto che sblocca quasi 2 miliardi di euro da destinare, già nel 2021, a circa tremila opere pubbliche comunali, diffuse in tutta Italia, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il totale delle opere finanziate in provincia di Avellino ammonta a oltre 96 milioni, mentre quelle finanziate in provincia di Benevento ammontano a quasi 60 milioni.

