Conosciuti con il nomignolo di orecchie di ciuccio, non certo per evidenziarne il pregio estetico, i ripetitori telefonici di Vodafone sono da anni a via Traiano, proprio a pochi metri in linea d’aria dal più importante e famoso monumento di cui la città di Benevento possa fregiarsi. Ora alla Commissione paesaggistica di Palazzo Mosti è arrivata la richiesta di Vodafone Italia per modificare e adeguare la stazione alle nuove tecnologie del 5G.

