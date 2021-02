Col Napoli una stagione da sogno, quella del ritorno azzurro in Serie A. Anche una serata speciale, in Coppa Italia nelle solite scintille contro la Juventus. Da allenatore le notti romantiche di B col Benevento spente ai playoff, posticipando di un anno il trionfo giallorosso. Cristian Bucchi ha colorato il derby nelle sue due vite calcistiche, in campo e un passo oltre, seduto in panchina. Ora attende la miglior avventura da cui ripartire ma da protagonista è pronto a godersi la supersfida del Maradona di domani.

