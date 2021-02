La missione non cambia ed è per questo che Inzaghi non avrebbe voluto nemmeno cambiare gli uomini ai quali affidarsi. Qualcosa, però, dovrà inevitabilmente rivedere per via dello stop per squalifica di Kamil Glik. Non sarà semplice assorbire l’assenza del centrale polacco che è il vero cardine difensivo, a tal punto che il tecnico giallorosso non gli aveva fatto saltare nemmeno un minuto di gioco, prima del rosso rimediato contro la Roma.

