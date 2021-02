Pd-5 Stelle, dialogo in vista del voto: un incontro potrebbe tenersi nelle prossime ore

Messaggi via chat, telefonate: il rapporto tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico a Benevento (naturalmente con l’eccezione della corrente deluchiana che è destinata ad andare con Mastella) è addirittura “quotidiano”, per usare l’aggettivo utilizzato in casa Pd. Era programmato un incontro tra delegazioni cittadine dei due partiti già per ieri, poi saltato per l’indisponibilità di una consigliera pentastellata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia