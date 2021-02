Senza titoli, se non quelli da bagnino e massaggiatore. Nello studio c’erano farmaci che non potevano utilizzare. E tuttavia potevano contare su un nutrito giro di pazienti, alcuni anche oncologici. Ma A .G. e F. G., fratelli che si presentavano come fisioterapisti in uno studio privato di via Aldo Moro, a San Giorgio del Sannio, non potranno più ‘curare’ nessuno.

