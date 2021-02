Il pungolo è quello di un pronostico apparentemente scritto, l’urgenza è quella di provare comunque a fare punti per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona rossa e soprattutto per far prendere alla stagione una piega definitivamente favorevole. Domenica sera arriva la Roma al ‘Vigorito’ e il Benevento culla l’ambizione di superare a pieni voti il primo di due esami da grande decisamente da brividi. Tradotto: insegue la vittoria l’undici di Inzaghi, magari anche approfittando di un avversario che è sicuramente rivale attrezzata, ma che qualche defezione con cui fare i conti ce l’ha e che magari, con due trasferte in quattro giorni, potrebbe arrivare all’appuntamento in condizioni non esattamente brillanti. Al contrario del Benevento che, invece, dopo mesi vissuti in apnea e passati a gestire l’emergenza, può finalmente respirare a pieni polmoni. O quasi, perché l’improvviso benessere della totalità del gruppo – con l’eccezione di Letizia – è durato poco.

