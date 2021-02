Ancora una vita umana falciata dal Covid-10 nel Sannio: spirata presso il ‘San Pio’ una donna di ottantasei anni di Piedimonte Matese. In positivo cinque dimissioni, quattro per pazienti residenti nel beneventano e una consistente riduzione del numero di degenti, che adesso sono trentasei, con trenta di loro del beneventano. Non confortante il dato relativo al numero di degenti in terapia intensiva che sono sette, di cui sei sanniti: uno in più rispetto al giorno precedente.

