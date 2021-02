Un mese, anche qualcosa meno per vedere gli operai al lavoro a via Gaetano Rummo e per mettere in pratica il progetto di far risorgere l’ex Malies. Novità cruciali sulla galleria che è oggi una delle grandi incompiute della città. E’ stata infatti completata la procedura di assegnazione al termine della gara d’appalto cui hanno partecipato sette imprese.

