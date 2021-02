Ieri mattina, al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Benevento, la Polizia penitenziaria in servizio presso i Nuclei investigativi regionali di Torino, Firenze, Bari e Napoli, ed in particolare presso la Casa circondariale di Benevento, ha dato esecuzione, con il coordinamento del Nucleo Investigativo Centrale, all’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di quattro soggetti già pregiudicati.

