Vigilantes per contrastare i furti in casa, telecamere contro gli incivili. A San Giorgio del Sannio l’amministrazione Pepe pochi giorni fa ha avviato la procedura per individuare una ditta privata in grado di pattugliare l’intero territorio comunale, dopo settimane segnate da scorribande di ladri che hanno messo nel mirino soprattutto abitazioni isolate in campagna, dove non c’è videosorveglianza.

