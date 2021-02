Dramma ieri in serata sulla Tangenziale Ovest di Benevento: violento scontro tra una Daewoo Matiz e una Fiat Punto: l’utilitaria coreana è rimasta accartocciata dalla violenza dell’impatto e l’occupante, il 57enne Antono De Ianni, protagonista della vertenza dei lavoratori dei consorzi nel corso della quale aveva lottato come un leone per avere un salario e un lavoro, ha perso la vita. Ha riportato ferite gravissime e non è stato possibile fare nulla in suo favore per salvarlo.

