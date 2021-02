Piano anti-neve a Santa Croce del Sannio: obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile

Allerta meteo in tutta la Regione Campania questa settimana, e probabilmente anche la prossima, con molte piene e smottamenti che hanno causato notevoli disagi alla circolazione. Per il prossimo week end previste anche precipitazioni nevose. Così il sindaco di Santa Croce del Sannio Antonio Di Maria ha deciso di emanare una nuova ordinanza per disciplinare il comportamento dei cittadini in condizioni metereologiche avverse.

