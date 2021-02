“La nomina di un commissario per accelerare la realizzazione del collegamento lungo la direttrice Appulo-Fortorina, tra San Marco de Cavoti e San Bartolomeo in Galdo, rappresenta un importante passo in avanti per il completamento di un’opera molto attesa dal territorio. L’auspicio è di veder presto conclusi i lavori, dopo anni di lungaggini tecniche e burocratiche”, dichiara la Senatrice Sabrina Ricciardi (M5S).

