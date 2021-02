Quella del Benevento versione 2021 sarà pure una marcia lenta, ma la distanza dalla zona rossa resta confortante per una squadra che non vince da oltre un mese e che nelle sette partite disputate nel nuovo anno ha raccolto appena cinque punti. Comunque sufficienti per tenersi momentaneamente al riparo dalla bagarre della lotta per non retrocedere, ma certamente non per considerare chiusi i giochi salvezza.

