Si è rivelata fragile la tregua di cinque giorni al ‘San Pio’ per quanto concerne i decessi determinati dalla sindrome severale indotta dal nuovo Coronavirus: purtroppo ieri i decessi sono stati tre e tutti per pazienti che erano intubati in terapia intensiva e che non sono riusciti a superare la malattia.

