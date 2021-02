A caccia del colpo grosso. Il Benevento venerdì sera andrà a Bologna con la voglia di piazzare quell’allungo in classifica che potrebbe mettere al riparo i giallorossi da brutte sorprese. Ma tra la Strega e i tre punti non ci sarà solo di mezzo un avversario che nutre le stesse identiche ambizioni degli uomini di Inzaghi, ma pure l’ennesima emergenza con cui dover fare i conti. Stavolta almeno il tecnico piacentino non dovrà cucire pezze in ogni zona del campo, ma il rebus della mediana rischia di togliergli il sonno nei giorni che mancano alla gara in terra emiliana.

