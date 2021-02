Tre dimissioni per avvenuta guarigione ma anche quattro nuovi ricoveri in 24 ore quanto emerso ieri presso il ‘San Pio’, dove non è stato refertato alcun decesso. In aumento però il numero degli ospedalizzati, salito a 44 (39 sanniti e 5 da fuori provincia). In aumento purtroppo il numero pazienti in terapia intensiva: un’evidenza tutt’altro che tranquillizzante. Sono otto e non più sei: di questi, sette sono residenti nel beneventano.

