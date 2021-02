In un contesto generale assolutamente difficile per l’economia, in un recente lavoro di approfondimento sulle dinamiche del credito da parte del Crif, è emerso un accenno di vivacità per le richieste di credito da parte delle aziende, aumentate nell’ultimo trimestre del 2020. Una dinamica che nel Sannio ha significato un incremento delle richieste del 34,2% e un importo medio di 46.266 euro.

