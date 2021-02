Eppur si muove. Tra Benevento e Sampdoria finisce con un gol e un punto a testa che magari lascia un po’ di amaro in bocca per il modo in cui è arrivato, ma che al tempo stesso consente alla formazione giallorossa di mettere un altro mattoncino sulla salvezza. Del resto, il campionato conta una giornata in meno e, nonostante la Strega sia scivolata al tredicesimo posto, il divario sulla zona rossa resta ancora rassicurante. Un piccolo segnale di fiducia per una squadra che non vince da un mese e che nelle ultime cinque partite ha raccolto la miseria di due punti. Un digiuno che la truppa di Inzaghi pensava di aver ormai interrotto, prima che a dieci minuti dalla fine arrivasse il gol del pari di Keita, a rendere inutile l’iniziale vantaggio firmato da Caprari.

