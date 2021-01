L’amministrazione De Blasio presenterà ricorso al Tar contro il trasferimento della farmacia. Martedì abbiamo parlato della vicenda nata a marzo scorso, andata in stand by dopo una pronuncia di contrarietà al trasloco da parte del Consiglio comunale, evidentemente non presa in considerazione dalla Regione che ha dato il via libera al titolare del presidio per spostarsi a Beltiglio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia