Omelia no vax, a Paduli arrivano le telecamere della Rai. Dal coro d’indignazione di tanti si dissocia un consigliere d’opposizione

“Non rappresenta la nostra comunità”, “mi meraviglio come qualcuno non l’abbia attaccato in chiesa”, “ha sbagliato”. Vanno in senso unico le dichiarazioni raccolte in strada a Paduli da Giuseppe Di Tommaso, inviato del programma di Rai Uno ‘La vita in diretta’ che ha portato all’attenzione nazionale il caso del sacerdote di Sant’Arcangelo Trimonte, don Francesco Collarile, autore sabato scorso, in ‘trasferta’ a Paduli, di un’omelia contro i vaccini.

