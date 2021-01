Maltempo – Rientra l’allarme per i fiumi, ma il vento forte continua a far danni

Una vera e propria tempesta di vento si è abbattuta ieri in città, accompagnata a tratti da scrosci di pioggia. Registrati ancora una volta come domenica scorsa cedimenti di strutture edilizie esposte come cornicioni e intonaci degli edifici ma anche di alberi. In particolare riscontrato il cedimento di un arbusto in via Rivellini nel rione Libertà dove sono intervenuti tempestivamente Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per mettere la zona in sicurezza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia