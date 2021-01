Un colpo definito, un altro ancora da definire. Il tempo stringe e il Benevento dà l’accelerata decisiva sul mercato. Il quadro si è sbloccato per la difesa, reparto in cui per il girone di ritorno Pippo Inzaghi potrà contare sull’addizione di Fabio Depaoli, il cui acquisto verrà contornato dai crismi dell’ufficialità probabilmente nella giornata di oggi, cosa che consentirebbe all’ormai ex difensore dell’Atalanta di essere a disposizione per la gara contro l’Inter.

