Quando il calvario sembrava ormai concluso, il destino ha scelto di tornare a bussare alla sua porta. Un nuovo incubo e di nuovo uno stop: Luca Antei dovrà fermarsi ancora e rientrerà al Benevento dal prestito al Pescara. Il difensore giallorosso è stato costretto ad arrendersi per un problema accusato allo stesso ginocchio operato un anno fa, ma per fortuna il quadro appare più sereno del previsto. Per il calciatore è infatti in programma oggi un intervento di pulizia al ginocchio sinistro per la formazione di aderenze fibrotiche nella parte in cui è stato prelevato il tendine rotuleo per l’intervento al crociato di dodici mesi fa che, calcificate, non gli permettono di svolgere la normale attività.

