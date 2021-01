Paduli – Omelia no vax, prete nella bufera: “Vi iniettano porcherie”. Il sindaco: “Va rimosso”

Alla già folta schiera di no vax e complottisti, nella provincia beneventana si è aggiunto anche un parroco. Accade a Paduli, dove nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo sabato scorso il compito di officiare la messa è affidato al sacerdote della vicina Sant’Arcangelo Trimonte, don Francesco Collarile. Una celebrazione normale, fino a quando l’omelia non si trasforma in una surreale crociata contro i vaccini condita con teorie degne dei peggiori terrapiattisti e correlazioni tra antidoto e decessi dati per certi.

