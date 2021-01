L’amaro in bocca rimane, ma ci sono tanti buoni motivi per sorridere. Nonostante abbia buttato al vento due punti pesantissimi dopo essersi fatto raggiungere dal Torino a tempo praticamente scaduto, per il Benevento il bilancio del girone d’andata resta senz’altro positivo. Ventidue punti sul piatto e otto di vantaggio sulla zona calda della classifica rappresentano un bottino più che soddisfacente per una neo promossa che, al suo secondo anno di Serie A, è stata capace di tenersi sempre a distanza di sicurezza dai sospiri salvezza.

