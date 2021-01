Due punti che sanno di rimpianti quelli sfumati al Vigorito per il Benevento. La Strega spegne la luce e Zaza strappa un pareggio fondamentale per il nuovo corso granata targato Nicola. È l’ex Juventus il protagonista del finale incandescente nel Sannio, capace di riacciuffare il doppio vantaggio giallorosso dopo i colpi a segno di Viola, dal dischetto, e di Lapadula, in un sigillo fondamentale per il doppio vantaggio e per il rendimento in chiave offensiva dell’attaccante del Perù. “Oggi è stata una partita abbastanza complicata. Si era messa bene, purtroppo il gol incassato alla fine ci penalizza”, ha fotografato Nicolas Viola al termine, al rientro 320 giorni dopo l’ultima partita di campionato giocata con la maglia del Benevento.

