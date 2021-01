Una escalation preoccupante di occupazioni abusive di alloggi di edilizia economica e residenziale in città: ieri episodio limite con ingresso scassinato da due ‘operai’ provenienti da Campobasso, F.P. di 54 anni e L.P. di venti anni, e introduzione in un appartamento dell’Acer (ex Iacp) di una donna di 27 anni con tre figli minori di 8, 6 e un anno: occupazione svolta mentre erano in corso le esequie dell’intestataria, una signora di 85 anni morta ieri l’altro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia