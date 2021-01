“C’è rammarico per la riduzione che si preannuncia imminente già per la prossima consegna delle dosi del vaccino Pfizer Biontech, siamo pronti ad accelerare sulle somministrazioni ma vista la situazione e le prospettive del medio termine non abbiamo potuto fare altro e continueremo nei prossimi giorni che concentrarsi sulla inoculazione delle seconde dosi. E’ come avere un esercito schierato in modo ottimale nella guerra contro il nuovo Coronavirus ma dovere modulare l’assalto al nemico in modo rallentato proprio perché in possesso di un numero limitato di munizioni. Tutto questo, lo ripeto, non può che fare dispiacere a me e a tutti coloro che da tempo stanno lavorando alacremente sul piano vaccinazioni e la sua esecuzione”. Questa l’analisi, sulle mosse nella campagna vaccinazioni, pressoché obbligate nei prossimi giorni, da parte del direttore generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe.

