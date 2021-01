Spettacolare sinistro stradale fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone ieri pomeriggio in città, intorno 16,15, in via M. Planco, dove una Mercedes Classe B si è impennata e poi capovolta danneggiando nella sua traiettoria ‘impazzita’ una Chevrolet Cruze e una Hyundai IX20 con le fiancate e copertoni rovinati dall’urto.

