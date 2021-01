Cancellare il grigiore delle ultime uscite e riprendere a far correre la classifica è l’obiettivo del Benevento che, dopo il doppio ko con Atalanta e Crotone, ha l’occasione della sfida con il Torino per dimostrare che nel motore giallorosso c’è benzina a sufficienza per ripartire di slancio. Il problema, però, è che come spesso sta capitando da diverse settimane a questa parte, anche per il faccia a faccia con i granata Inzaghi deve fare i conti con assenze e squalifiche che finiranno inevitabilmente per ridurre le opzioni e condizionarne le scelte.

