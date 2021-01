Ancora una gara dominata, dal punto di vista del peso offensivo. Ancora delle occasioni sprecate, decisive per l’andamento del match e per il risultato, schiacciante, al triplice fischio. Altro dominio, altra sconfitta: come a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, così come in tanti sprazzi di match che nel corso della stagione hanno condannato il Benevento. A Crotone quello che appare come il solito copione dell’anno: le statistiche ad evidenziare il powerplay giallorosso e i punti, pesanti, a dar respiro alle avversarie per la salvezza. Ma possiamo parlare di una Strega che meritava più di quanto è riuscita a conquistare in campionato? A giudicare dai numeri, in realtà, no. La risposta la suggeriscono gli Expected Goals, coefficienti utilizzati per rappresentare il potenziale offensivo prodotto da una determinata squadra in una partita o, semplicemente, le occasioni da gol potenzialmente avute da un singolo giocatore.

