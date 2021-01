“Abbiamo appreso con molta soddisfazione che si è concluso l’iter procedurale per la consultazione preliminare di mercato, messa in campo dall’Acer regionale, finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla predisposizione della documentazione di gara riguardante la realizzazione di un intervento pilota di ristrutturazione edilizia del complesso di fabbricati, sito in Airola alla via Fossa Rena, mediante utilizzo dei bonus fiscali”. Così Giuseppe Falzarano e Giovanni Falzarano, rispettivamente Segretario provinciale Sunia e Presidente del “Comitato Riqualifichiamo Fossa Rena”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia