Ancora un morto causato dal nuovo Coronavirus nel Sannio: deceduta una ottantanovenne di Apice. A preoccupare presso il ‘San Pio’, nonostante quattro dimissioni per guarigione refertata (due per residenti nel beneventano e due per pazienti di fuori provincia), è il ritmo dei ricoveri: cinque in sole 24 ore, tali da far restare invariato a 53 il numero dei degenti.

