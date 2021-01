Che fine faranno i pini del viale Atlantici? Una questione che si trascina da anni, senza che ancora sia stata presa una decisione definitiva. Sono cambiati tre assessori all’ambiente da quando la questione è sul tappeto e ora quello in carica, Gerardo Giorgione spera di risolvere definitivamente la questione. La novità di queste ore è che l’amministrazione è in possesso della relazione degli agronomi (lo studio Fornataro di Salerno) chiamati come consulenti esterni per dirimere la vicenda, su cui ha acceso da qualche tempo i fari anche la Procura di Benevento con una indagine affidata ai carabinieri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia