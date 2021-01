Convocato il tavolo di confronto sulla crisi occupazionale degli addetti dello Stir di Casalduni per la prossima settimana dal Prefetto di Benevento che ha accolto la sollecitazione recapitata alcuni giorni fa dalle sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti riguardo la sorte dei circa cinquanta addetti sospesi ormai da due anni e mezzo tra lavoro e non lavoro dopo il grave rogo che il 23 agosto del 2018 danneggiò la struttura da allora rimasta non operativa in attesa della conclusione di interventi di adeguamento e riattazione.

