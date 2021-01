Per la prima volta nel Sannio il Movimento Cinque Stelle sigla un’alleanza politica per le elezioni amministrative. Succede in vista delle comunali 2021 a Benevento e il partner dei pentastellati sarà – innanzitutto – il Partito democratico. Il patto di via Rampone, infatti, è stato contrassegnato ieri pomeriggio a casa della consigliera pentastellata Marianna Farese, proprio nella via della città dedicata all’eroe risorgimentale.

