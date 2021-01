Disposizione Eav per limitare la velocità dei convogli sulla linea ferroviaria Benevento-Cancello (meglio nota come Valle Caudina, per il comprensorio territoriale attraversato dalla strada ferrata per giungere nel napoletano) al limite massimo di cinquanta chilometri orari. Ulteriore riduzione rispetto al limite prima vigente dei settanta chilometri orari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia