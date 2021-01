Ieri manifestazione di protesta dei ristoratori napoletani e casertani. Un forte segnale – il blocco dell’autostrada A1 verso Roma – per evidenziare le enormi difficoltà dell’intero comparto. Una protesta a cui non hanno preso parte i ristoratori sanniti che però sposano in pieno l’iniziativa posta in essere, così come rimarcato dal Mio sannita attraverso il coordinatore Mario Carfora.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia