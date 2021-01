Nuovo sblocco di fondi per la legge n. 219 del 1981 e dunque per il sisma del 1980 in Irpinia e in Campania. Sbloccati circa otto milioni di euro per il beneventano (7.903.795,75 euro). Il tutto grazie ad un emendamento per l’ultima legge di bilancio, che è stato proposto dal parlamentare del Movimento Cinque Stelle, Generoso Maraia.

