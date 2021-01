Cancellare l’Atalanta e riprendere subito la corsa verso la salvezza. E’ con l’obiettivo di tornare immediatamente sulla retta via che il Benevento ha ripreso gli allenamenti per iniziare a preparare il delicato faccia a faccia di domenica con il Crotone. Una sfida che, al di là delle condizioni di tranquillità determinate da una classifica scintillante, la truppa giallorossa punta a vincere, per estromettere definitivamente un’antagonista dall’elenco delle dirette concorrenti per la permanenza in Serie A.

