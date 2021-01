Rinasce la Pineta di Forchia. L’Ente comunale guidato dal Primo Cittadino Pino Papa, infatti, ha intercettato somme per il recupero del particolare riferimento. In modo particolare, l’attività di programmazione tecnico-politica dell’Amministrazione forchiante ha consentito di raggiungere risorse per 181.000 euro – a valere sui fondi Psr Campania 2014-2020 – per il tramite del Gal Taburno.

