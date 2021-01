Ieri mattina ad Apice si è svolto lo screening in modalità drive in dedicato alla popolazione scolastica in vista della ripartenza odierna delle lezioni per infanzia e prime e seconda elementare. 352 le persone sottoposte al test antigenico, nessun positivo.

