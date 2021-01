Nuovo dramma a causa del Covid-19 in città con il decesso di una quarantottenne residente nel capoluogo. La donna (M.L.) è spirata all’ospedale ‘San Pio’ nella notte tra sabato e domenica. Presso l’azienda ospedaliera di via Pacevecchia era giunta poco prima di Natale dopo essere stata allettata per diversi giorni per dei trattamenti oncologici al Fatebenefratelli.

