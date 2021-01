La pioggia ininterrotta ieri ha causato non pochi problemi sia nel capoluogo che nell’hinterland a causa del tracimare dell’acqua dai terreni, ormai non più in grado di trattenerla. Problemi in particolare in zona Madonna della Salute e nella periferia nord della città, dove c’è stato l’intervento della Municipale.

