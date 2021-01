Nel giorno dell’Epifania, la Strega risale sulla sua scopa e riprende il volo verso i piani alti della classifica. Strano a dirsi, ma è così visto che nella calza della Befana la formazione giallorossa trova il carbone dolce di tre punti pesantissimi, perché conquistati in una situazione di piena emergenza, contro una squadra che di fatto è diventata una diretta concorrente, ma soprattutto perché le permettono di lanciare un segnale forte a tutte le rivali. Il Benevento sbanca Cagliari, grazie alle reti di Sau e Tuia che hanno reso inutile l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Joao Pedro, si conferma al decimo posto e sale a quota 21 punti in classifica, esattamente gli stessi conquistati in occasione della prima apparizione in Serie A. Con la differenza sostanziale che tre anni fa servirono 38 partite per raggiungere quella soglia, mentre stavolta ne sono bastate meno della metà.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia