Il mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti nella giornata di ieri, ma per i primi movimenti in casa giallorossa molto probabilmente bisognerà aspettare. Non è ancora il tempo degli affondi, ma quello dei giri di perlustrazione per un Benevento che finirà inevitabilmente per orientare le proprie scelte di mercato anche in base alle notizie provenienti dall’infermeria.

