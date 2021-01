Il lunedì non ha cambiato i pensieri. I residui di adrenalina evaporati non hanno modificato quelle che erano le sensazioni a caldo: il Benevento deve mangiarsi le mani per l’esito del faccia a faccia con il Milan. Una partita che la Strega ha ben interpretato, finendo per pagare a caro prezzo diverse ingenuità che hanno determinato la sconfitta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia