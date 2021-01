Un ko che brucia, il primo del 2021 per il Benevento che salva atteggiamento e prestazione ma deve arrendersi al cinismo della capolista. Sorride il Milan al Vigorito con Kessiè e Leao, in gol su due disattenzioni letali dei giallorossi. Due colpi ben assestati ad inizio gara e ripresa e la necessità di inseguire per la Strega che trova sulla sua strada un super Donnarumma e fa i conti con una grossa dose di sfortuna. “Un peccato non riuscire a portare a casa qualche punticino – racconta nel postpartita Kamil Glik – perché la squadra c’è stata e anche la prestazione”.

